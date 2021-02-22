Три человека погибли при пожаре в Оренбурге

Фото: МЧС России

Три человека погибли при пожаре в квартире жилого дома в Оренбурге. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Возгорание произошло в 08:41 (06:41 мск) в квартире жилого дома на ул. Геофизиков. Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь возгорания составляла около 20 кв. м.

«К сожалению, в ходе тушения пожара обнаружены трое погибших», — говорится в сообщении. В главке добавили, что пожарным удалось спасти 12 человек, из них трое детей. Всего эвакуированы 19 человек.

Возгорание удалось ликвидировать в 09:29 (07:29 мск) на площади 20 кв. м. Сейчас специалисты выясняют причины возникновения пожара.