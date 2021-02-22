СК возбудил дело из-за гибели ребенка при пожаре в Хабаровском крае

В Хабаровском крае завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности из-за гибели несовершеннолетнего при пожаре. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, причина пожара — неисправность электропроводки. На профилактическом учете семья, в которой погиб ребенок, не состояла, сообщили в СК.

Пожар произошел в ночь на 22 февраля в двухквартирном жилом доме. Он начался в пристройке к зданию, а затем распространился по деревянным конструкциям.

Площадь пожара составила 100 кв. метров. К 04:00 огонь удалось потушить, одна из квартир к тому времени уже сгорела, а над второй квартирой пострадала часть крыши.