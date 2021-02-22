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ABC сообщил о возможной роли полиции и ФБР в убийстве Малкольма Икс в США

Малкольм Икс
Малкольм Икс (Фото: Hulton Archive / Getty Images)

Полиция Нью-Йорка и ФБР могли быть причастны к убийству защитника прав чернокожих, лидера действовавшей в США радикальной «Организации афроамериканского единства» Малкольма Икс в 1965 году. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным телеканала, бывший полицейский Рой Вуд перед смертью написал письмо с признанием, что он «участвовал в действиях, которые в ретроспективе были прискорбными и вредными» для продвижения интересов афроамериканского населения США.

В письме утверждается, что Вуд был принят на службу в 1964 году. Его работа состояла в том, чтобы «проникнуть в организации по защите гражданских прав», чтобы найти доказательства их преступной деятельности, чтобы ФБР могло дискредитировать и арестовать их лидеров.

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Фото:Global Look Press

Куратор Вуда разработал план ареста двух членов службы безопасности Малкольма Икс якобы по подозрению в заговоре с целью взрыва Статуи Свободы за несколько дней до убийства правозащитника в 1965 году, написал бывший полицейский.

«Моим заданием было втянуть этих двух мужчин в тяжкое федеральное преступление, чтобы они были арестованы ФБР и отстранены от управления охраной Малкольма Икс 21 февраля 1965 года. В то время я не знал, что целью был Малкольм Икс», — писал Вуд.

Бывший полицейский написал, что ему поступали угрозы от коллег, если он не будет выполнять приказы. Когда он попытался уйти в отставку, ему пригрозили, что повесят на него обвинения в торговле наркотиками. В связи с этим он отдал письмо с признанием своему двоюродному брату и попросил, чтобы эта информация хранилась до его смерти.

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Пресс-секретарь полиции Нью-Йорка Джессика Макро заявила, что полиция предоставила «все имеющиеся записи, имеющие отношение к этому делу», в офис окружного прокурора, отметил телеканал.

ФБР не ответило на запрос ABC News о комментариях.

Малкольм Икс был одним из лидеров организации «Черные мусульмане», а затем, разошедшись во взглядах с другими руководителями, он основал собственную организацию — «Организацию афроамериканского единства».

21 февраля 1965 года Икс готовился к выступлению перед организацией, которое должно было состояться в манхэттенском танцевальном зале «Одюбон». В помещении собрались около 400 человек. Внезапно кто-то из зала выкрикнул оскорбление в отношении афроамериканцев. Когда Икс и его телохранители пытались успокоить аудиторию, мужчина, сидевший в первом ряду, выстрелил Иксу в грудь. После этого еще двое мужчин несколько раз выстрелили в него, он скончался в больнице.

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