ABC сообщил о возможной роли полиции и ФБР в убийстве Малкольма Икс в США

Малкольм Икс (Фото: Hulton Archive / Getty Images)

Полиция Нью-Йорка и ФБР могли быть причастны к убийству защитника прав чернокожих, лидера действовавшей в США радикальной «Организации афроамериканского единства» Малкольма Икс в 1965 году. Об этом сообщил телеканал ABC News.

По данным телеканала, бывший полицейский Рой Вуд перед смертью написал письмо с признанием, что он «участвовал в действиях, которые в ретроспективе были прискорбными и вредными» для продвижения интересов афроамериканского населения США.

В письме утверждается, что Вуд был принят на службу в 1964 году. Его работа состояла в том, чтобы «проникнуть в организации по защите гражданских прав», чтобы найти доказательства их преступной деятельности, чтобы ФБР могло дискредитировать и арестовать их лидеров.

Куратор Вуда разработал план ареста двух членов службы безопасности Малкольма Икс якобы по подозрению в заговоре с целью взрыва Статуи Свободы за несколько дней до убийства правозащитника в 1965 году, написал бывший полицейский.