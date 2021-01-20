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Экономика ,  
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Вице-премьер заявила о планах выдавать ипотеку под залог деревянных домов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство прорабатывает программу по выдаче ипотечных кредитов под залог деревянных домов, а также намерено использовать деревянные дома для программ переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Заявление Абрамченко сделала в эфире телеканала НТВ, где она говорила о мерах, которые помогут нарастить спрос в сфере деревянного домостроения.

«Первое направление — это дать возможность считать деревянные дома — нормальным адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов», — сказала Абрамченко.

Вторым направлением для увеличения спроса вице-премьер назвала программы по переселению граждан из аварийных домов в деревянные. В частности, отметила она, что переговоры о такой программе уже ведутся с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

В интервью вице-премьер говорила о проблеме массового вывоза леса из России. По словам Абрамченко, восстановить необходимо 45 млн гектаров лесов. Перед властями стоит задача назвать бизнесу и серым лесорубов дату, с которой вывоз кругляка и грубообработанного лесоматариала прекращается. «Мы переходим на глубокую обработку древесины внутри страны», — пояснила вице-премьер.

При этом по ее словам, внутренний рынок леса России не исчерпан. «У нас всего 65 предприятий, которые занимаются в промышленных масштабах производством деревянных домокомплектов. Но возводится только 3% деревянных домов», — сказала Абрамченко.

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Недвижимость
Фото:Vadim Ovchinnikov/shutterstock

В конце сентября прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству разработать меры по запрету вывоза необроботанной или грубо обработанной древесины из страны. Запрет должен начать действовать с 1 января 2022 года.

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В марте 2018 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра, утвердил программу субсидирования ставке по кредиту на деревянное жилье. Льготная ставка составила 5%, цена деревянного дома не должна быть выше 3,5 млн руб.

В январе 2019 года замглавы Минфина Алексей Моисеев и глава Ассоциации деревянного домостроения Олега Паниткова говорила, что программа субсидирования кредитной ставки на покупку деревянных домов не оправдала ожиданий правительства. В августе 2019 года программу продлили до конца 2020-го.

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