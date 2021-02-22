В США семья погибшего от переохлаждения мальчика подала иск на $100 млн

Семья мальчика, который, по предварительным данным, скончался из-за переохлаждения в американском штате Техас, подала иск на $100 млн к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) и компании Entergy Corporation. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на адвоката семьи Тони Бузби.

Согласно сообщению, 11-летний мальчик скончался 16 февраля после того, как провел ночь в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества. Он лежал в кровати вместе с трехлетним братом под грудой одеял, пытаясь согреться. Семья погибшего полагает, что ребенок погиб от переохлаждения.

Мать ребенка подала иск в суд округа Джефферсон. В документе утверждается, что энергетические компании «ставит прибыль выше благосостояния людей».

«Несмотря на ужасный прогноз погоды и знание того, что система не подготовлена, ERCOT и Entergy Corporation не предприняли никаких упреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис», — говорится в иске.