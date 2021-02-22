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В США семья погибшего от переохлаждения мальчика подала иск на $100 млн

Семья мальчика, который, по предварительным данным, скончался из-за переохлаждения в американском штате Техас, подала иск на $100 млн к группе энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) и компании Entergy Corporation. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на адвоката семьи Тони Бузби.

Согласно сообщению, 11-летний мальчик скончался 16 февраля после того, как провел ночь в трейлере, который остался без тепла и света из-за массовых отключений электричества. Он лежал в кровати вместе с трехлетним братом под грудой одеял, пытаясь согреться. Семья погибшего полагает, что ребенок погиб от переохлаждения.

Мать ребенка подала иск в суд округа Джефферсон. В документе утверждается, что энергетические компании «ставит прибыль выше благосостояния людей».

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«Несмотря на ужасный прогноз погоды и знание того, что система не подготовлена, ERCOT и Entergy Corporation не предприняли никаких упреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис», — говорится в иске.

По состоянию на 21 февраля, более 30 человек погибли в Техасе на прошлой неделе из-за аномально низких температур. Среди них многие скончались от отравления угарным газом после того, как использовали автомобили или генераторы, чтобы согреться во время массового отключения электроэнергии, передает ABC News.

Бузби сказал, что теперь он представляет интересы семи семей, потерявших близких в условиях суровой погоды, и что против энергетических компаний будет подано еще больше исков.

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«Иск Кристиана [погибший 11-летний ребенок] — первый, и его иск должен быть первым. Этот парень собирается изменить Техас. Да благословит его Господь на это», — заключил адвокат.

Накануне президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за снегопадов и аномальных морозов. Он поручил выделить средства из федерального бюджета для помощи жителям штата.

Как сообщает газета The Washington Post, из-за стихии в Техасе погибли минимум 47 человек.

Издание Bloomberg писало, что рекордные морозы привели к остановке ветряных электростанций и солнечных панелей в США, что вызвало заметный рост цент на электроэнергию и газ.

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