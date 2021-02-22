Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Ребенок погиб при пожаре под Хабаровском Общество, 07:11 Boeing попросила приостановить полеты лайнеров 777 после инцидента в США Общество, 06:46 В Хабаровске эвакуировали школы из-за сообщений о минировании Общество, 06:27 Россия оценила депортацию из США бывшего охранника немецкого концлагеря Общество, 05:59 Глава МИД Китая обвинил Трампа в ухудшении отношений Пекина и Вашингтона Политика, 05:04 В США проверят Boeing 777 после падения детали самолета на землю Общество, 04:30 Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны в трех войнах Общество, 04:23 Премьер Словакии осудил правительство за отказ закупить «Спутник V» Общество, 03:53 В России началась неделя с тремя рабочими днями Общество, 03:08 Лондон попросит ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в России Политика, 03:02 Эксперты оценили возможность передачи коронавируса от животных к человеку Общество, 03:00 МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении мониторинга атомных объектов Политика, 02:40 Главный инфекционист США допустил сохранение масочного режима в 2022 году Общество, 02:35 На сайте Минобороны к 23 февраля открылся раздел о героях военных лет Общество, 01:55
Общество ,  
0 

Россия оценила депортацию из США бывшего охранника немецкого концлагеря

Посольство России в США приветствует решение Вашингтона экстрадировать бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера из Соединенных Штатов в Германию. Об этом говорится в Twitter дипмиссии.

«Мы приветствуем действия США, направленные на поиск нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности», — отметили в посольстве.

Ранее Минюст США сообщил, что власти страны выслали в Германию 95-летнего Фридриха Бергера, который в годы Второй мировой войны служил охранником в одном из «филиалов» нацистского концлагеря Нойенгамме.

США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря
Общество
Фото:Holger Weitzel / Global Look Press

Бергер жил в штате Теннесси. В ноябре там прошел суд, который постановил, что он должен быть лишен американского гражданства, поскольку добровольно занимался охраной заключенных в Нойенгамме. Также он сопровождал заключенных во время этапирования, когда британские и канадские войска взяли немецкий город Меппен рядом с лагерем. Во время двухнедельной перевозки погибли около 70 заключенных.

Издание Spiegel сообщило, что после прибытия Бергера в Германию его допросили в аэропорту. Прокуратура города Целле в Нижней Саксонии возбудила против него уголовное дело, обвинив его в пособничестве убийствам, однако позже дело было закрыто. Учитывая возраст и здоровье 95-летнего мужчины, вероятность суда над ним очень мала, отмечает Spiegel.

США Германия депортация посольство России в США нацизм
Материалы по теме
США депортировали в ФРГ бывшего охранника нацистского концлагеря
Общество
ФСБ показала материалы вынесенного в 1946 году в Киеве приговора нацистам
Общество
Власти Канады назвали даты слушаний по выдаче бывшего нациста Оберлендера
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter