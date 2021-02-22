Россия оценила депортацию из США бывшего охранника немецкого концлагеря

Посольство России в США приветствует решение Вашингтона экстрадировать бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера из Соединенных Штатов в Германию. Об этом говорится в Twitter дипмиссии.

«Мы приветствуем действия США, направленные на поиск нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности», — отметили в посольстве.

Ранее Минюст США сообщил, что власти страны выслали в Германию 95-летнего Фридриха Бергера, который в годы Второй мировой войны служил охранником в одном из «филиалов» нацистского концлагеря Нойенгамме.

Бергер жил в штате Теннесси. В ноябре там прошел суд, который постановил, что он должен быть лишен американского гражданства, поскольку добровольно занимался охраной заключенных в Нойенгамме. Также он сопровождал заключенных во время этапирования, когда британские и канадские войска взяли немецкий город Меппен рядом с лагерем. Во время двухнедельной перевозки погибли около 70 заключенных.