В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В столичном регионе предупреждение действует до 13.00 мск 23 февраля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в Москве вечером в воскресенье, 21 февраля, ожидается метель и ухудшение видимости до 1–1,5 км. На следующий день в столице будут морозы. Ночью температура опустится до минус 12–15 градусов, днем — до минус 9–14, к вечеру мороз окрепнет до минус 15–20