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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

В столичном регионе предупреждение действует до 13.00 мск 23 февраля.

Синоптик предупредил москвичей о сильных морозах 23 февраля
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что в Москве вечером в воскресенье, 21 февраля, ожидается метель и ухудшение видимости до 1–1,5 км. На следующий день в столице будут морозы. Ночью температура опустится до минус 12–15 градусов, днем — до минус 9–14, к вечеру мороз окрепнет до минус 15–20

По словам синоптика, во вторник, 23 февраля в Москве ночью ударят морозы до минус 25–27 градусов, местами до минус 33. Днем в столице будет не выше минус 14–16 градусов, в Подмосковье — минус 13–18. Тишковец отметил, что это «на 13–15 градусов холоднее многолетней нормы», последний раз так морозно в столице 23 февраля было 54 года назад.

Москва погода Гидрометцентр
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