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Два человека погибли после взрыва в Казахстане

Фото: petro_smi / VK
Фото: petro_smi / VK

В городе Петропавловск в Казахстане в пятиэтажном здании произошел взрыв, начался пожар, погибли два человека. Об этом сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

«На момент прибытия сразу эвакуировали трех человек. По пути следования в больницу двое из них скончались. Это бывшее общежитие. Эвакуировали около 120 человек», — сообщил начальник ДЧС Рамиль Камалов.

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новой Москве
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Фото:epp.genproc.gov.ru

Взрыв произошел в одном из кафе, которое располагается на первом этаже. По предварительным данным, пострадали десять человек. Тушение и поиск людей осложняются сильным задымлением, добавил Камалов.

Казахстан пожар Петропавловск
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