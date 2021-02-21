Два человека погибли после взрыва в Казахстане

Фото: petro_smi / VK

В городе Петропавловск в Казахстане в пятиэтажном здании произошел взрыв, начался пожар, погибли два человека. Об этом сообщает портал Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

«На момент прибытия сразу эвакуировали трех человек. По пути следования в больницу двое из них скончались. Это бывшее общежитие. Эвакуировали около 120 человек», — сообщил начальник ДЧС Рамиль Камалов.

Взрыв произошел в одном из кафе, которое располагается на первом этаже. По предварительным данным, пострадали десять человек. Тушение и поиск людей осложняются сильным задымлением, добавил Камалов.