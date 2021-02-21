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Общество ,  
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У траулера в Баренцевом море отказал основной двигатель

Фото: Jochen Tack / imago-images / Global Look Press
Фото: Jochen Tack / imago-images / Global Look Press

В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

«В акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК 0355, который вел рыболовный промысел. Место нахождения — 81-й километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий», — говорится в сообщении экстренной службы.

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На борту находятся десять человек, их состояние удовлетворительное. Для их спасения и буксировки траулера уже направлено судно.

«Пострадавших нет, судну ничего не угрожает. Судовладелец запросил поддержку, туда направлен спасательный буксир Росрыболовства «Мурманрыба». Ожидаемое время прибытия — между девятью и десятью часами вечера сегодня», — сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

Представитель ведомства уточнил, что, по предварительным данным, причиной отказа двигателя стало поступление охлаждающей жидкости в один из цилиндров. «Это механическая поломка», — пояснил он.

В конце декабря прошлого года в Баренцевом море затонуло рыбацкое судно «Онега» с 19 членами экипажа. Владелец судна, Рыболовецкий колхоз имени Калинина, сообщил РБК, что причина затопления — обледенение. В связи с инцидентом прокуратура Мурманской области начала проверку.

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