У траулера в Баренцевом море отказал основной двигатель

Фото: Jochen Tack / imago-images / Global Look Press

В Баренцевом море у полуострова Рыбачий отказал основной двигатель на траулере Polaris. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

«В акватории Баренцева моря вблизи полуострова Рыбачий Мурманской области отказал основной двигатель на малом траулере Polaris № МК 0355, который вел рыболовный промысел. Место нахождения — 81-й километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий», — говорится в сообщении экстренной службы.

На борту находятся десять человек, их состояние удовлетворительное. Для их спасения и буксировки траулера уже направлено судно.

«Пострадавших нет, судну ничего не угрожает. Судовладелец запросил поддержку, туда направлен спасательный буксир Росрыболовства «Мурманрыба». Ожидаемое время прибытия — между девятью и десятью часами вечера сегодня», — сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.