Летевший в Самару из Краснодара самолет подал сигнал бедствия

Фото: Global Look Press

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4307 Краснодар — Самара, подал сигнал бедствия во время полета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет подавал сигнал бедствия, не можем сказать, что было тому причиной, но весь полет прошел штатно», — отметил представитель «Азимута».

По его словам, на борту находились 82 пассажира. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре.

В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры сообщили «РИА Новости», что самарский аэропорт не получал сигнал тревоги от капитана самолета.