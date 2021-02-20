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Летевший в Самару из Краснодара самолет подал сигнал бедствия

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4307 Краснодар — Самара, подал сигнал бедствия во время полета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Самолет подавал сигнал бедствия, не можем сказать, что было тому причиной, но весь полет прошел штатно», — отметил представитель «Азимута».

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По его словам, на борту находились 82 пассажира. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Курумоч в Самаре.

В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры сообщили «РИА Новости», что самарский аэропорт не получал сигнал тревоги от капитана самолета.

самолет сигнал бедствия Самара Краснодар новости
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