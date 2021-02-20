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Вылетевший из Тюмени борт Utair вернулся из-за технической неисправности

Международный аэропорт Тюмени Рощино
Международный аэропорт Тюмени Рощино (Фото: Сергей Русанов / РИА Новости)

Вылетевший из Тюмени в Ханты-Мансийск самолет Utair вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника уральского транспортного прокурора Ольгу Романову.

Изначально в аэропорту Рощино рейс был задержан, и самолет вылетел в 07:45 (05:45 мск), но позднее он вернулся в аэропорт. «Причина возврата — техническая неисправность воздушного судна», — рассказала Романова, не уточнив, о какой именно неисправности идет речь.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По ее данным, на рейс были зарегистрированы 55 пассажиров, в том числе шестеро детей. Оказание необходимых услуг пассажирам находится на контроле Тюменской транспортной прокуратуры.

В пресс-службе авиакомпании уточнили агентству, что на рейсе 319 Тюмень — Ханты-Мансийск после взлета сработала индикация уборки шасси, в связи с чем командир принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме. Позднее, в 12:57 (10:57 мск), самолет вылетел из Тюмени, в 14:29 (12:29 мск) сел в Ханты-Мансийске.

самолет Utair техническая неисправность Тюмень
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