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В Москве из банковской ячейки украли часы и монеты на миллионы рублей

Фото: Robert Poorten / imagebroker.com / Global Look Press
Фото: Robert Poorten / imagebroker.com / Global Look Press

В банке на юго-западе Москвы произошла кража из ячейки на общую сумму около 30 млн руб. Об этом РБК сообщил источник в столичном ГУ МВД России и в территориальном отделе полиции.

По данным источника, речь идет об акционерном коммерческом банке — Алеф-банк, — расположенном по адресу: улица Кржижановского, 21/33. Владелец ячейки заключил договор с банком на аренду сейфа в сентябре 2019 года.

После этого он положил в ячейку $200 тыс., €100 тыс., золотые монеты Банка России стоимостью 4 млн руб., ювелирные изделия стоимостью 1 млн руб. и золотые часы стоимостью $3 тыс.

В Москве завели 4 дела после краж из банковских ячеек столичных банков
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Фото:Никита Попов / РБК

По данным собеседников РБК, 19 февраля сотрудник банка позвонил владельцу ячейки и сообщил, что его имущество, возможно, было похищено. Приехав в банк и открыв свою ячейку № 12, мужчина обнаружил пропажу денег и вещей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметил источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали РБК, что сообщение о краже из индивидуального банковского сейфа в банке на улице Кржижановского поступило в 18:15 19 февраля. Следователи начали проводить доследственную проверку. РБК отправил запрос в Алеф-банк.

Ранее, 13 февраля, в Москве возбудили четыре уголовных дела после краж из банковских ячеек в столичных банках. Общая сумма ущерба составила 5,3 млн руб.

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У одного из клиентов банка на юго-западе Москвы украли €20 тыс., $30 тыс. и семь золотых инвестиционных монет с изображением Георгия Победоносца стоимостью 315 тыс. руб.

Москва банковская ячейка кража новости
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