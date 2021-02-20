В Москве из банковской ячейки украли часы и монеты на миллионы рублей

Фото: Robert Poorten / imagebroker.com / Global Look Press

В банке на юго-западе Москвы произошла кража из ячейки на общую сумму около 30 млн руб. Об этом РБК сообщил источник в столичном ГУ МВД России и в территориальном отделе полиции.

По данным источника, речь идет об акционерном коммерческом банке — Алеф-банк, — расположенном по адресу: улица Кржижановского, 21/33. Владелец ячейки заключил договор с банком на аренду сейфа в сентябре 2019 года.

После этого он положил в ячейку $200 тыс., €100 тыс., золотые монеты Банка России стоимостью 4 млн руб., ювелирные изделия стоимостью 1 млн руб. и золотые часы стоимостью $3 тыс.

По данным собеседников РБК, 19 февраля сотрудник банка позвонил владельцу ячейки и сообщил, что его имущество, возможно, было похищено. Приехав в банк и открыв свою ячейку № 12, мужчина обнаружил пропажу денег и вещей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметил источник.