В Москве завели 4 дела после краж из банковских ячеек столичных банков

Фото: Никита Попов / РБК

В Москве возбудили четыре уголовных дела после краж из банковских ячеек в столичных банках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Общая сумма ущерба составила 5,3 млн руб. У одного из клиентов банка на юго-западе Москвы украли €20 тыс., $30 тыс. и семь золотых инвестиционных монет с изображением Георгия Победоносца стоимостью 315 тыс. руб. По данному факту были возбуждены дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК России (кража).

Накануне в пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали РБК, что в полицию поступило сообщение от сотрудника столичного банка о краже из трех индивидуальных ячеек денег и ювелирных изделий. Общая сумма ущерба составила около 250 млн руб.