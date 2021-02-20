Прокуратура в день судов по Навальному предупредила о незаконных акциях

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Прокуратура Москвы опубликовала предостережение об участии в несогласованных с властями акциях протеста, а также о призывах к таким акциям. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с распространением призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре напомнили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП, и могут повлечь наказание, вплоть до административного ареста.