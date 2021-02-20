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Прокуратура в день судов по Навальному предупредила о незаконных акциях

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Прокуратура Москвы опубликовала предостережение об участии в несогласованных с властями акциях протеста, а также о призывах к таким акциям. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с распространением призывов к участию в массовых (публичных) мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, прокуратура города Москвы предостерегает о недопустимости противоправных действий», — говорится в сообщении ведомства.

Власти не разрешили либертарианцам и КПРФ митинги в Москве 23 февраля
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Фото:lpr_tg / Telegram

В прокуратуре напомнили, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП, и могут повлечь наказание, вплоть до административного ареста.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

20 февраля в Бабушкинском суде рассматривают два дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. По первому — апелляции Навального на решение заменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — на момент публикации решение уже принято: Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов, но при этом зачел в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013 по февраль 2014 года. Адвокаты Навального пояснили РБК, что, таким образом, срок составит два года шесть месяцев и две недели. Во второй половине дня суд продолжит рассмотрение уголовного дела против Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко.

Московская мэрия не согласовала акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которую хотела организовать Либертарианская партия России. Свой отказ власти объяснили эпидемической обстановкой и действием запрета на проведение публичных мероприятий.

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