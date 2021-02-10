Власти не разрешили либертарианцам и КПРФ митинги в Москве 23 февраля

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Либертарианской партии России отказали в проведении митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 февраля в центре Москвы, сообщили РБК в партии.

Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Власти не согласовали митинг, объяснив отказ эпидемической обстановкой и действием запрета на проведение публичных мероприятий. Организаторов предупредили об ответственности в случае нарушения запрета, сказали в департаменте.

Либертарианцы, по данным властей, планировали провести публичное мероприятие в форме митинга с количеством участников до 5 тыс. человек с 14:00 до 16:00. Среди мест проведения указаны в том числе проспект Академика Сахарова, Лубянская, Театральная, Пушкинская, Маяковская, Трубная площади.

Как сообщили РБК в пресс-службе департамента, в проведении митинга по этой же причине отказано также КПРФ, которые планировали акцию «за социализм и против политических репрессий».

Коммунисты планировали провести демонстрацию и митинг с 11:00 до 15:00 23 февраля. Количество участников заявлено до 5 тыс. человек. Предполагалось, что участники соберутся на Страстном бульваре, после чего колонна направится к площади Революции, где должен был состояться митинг, говорится в сообщении властей.