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Власти не разрешили либертарианцам и КПРФ митинги в Москве 23 февраля

Фото: lpr_tg / Telegram
Фото: lpr_tg / Telegram

Либертарианской партии России отказали в проведении митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 февраля в центре Москвы, сообщили РБК в партии.

Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Власти не согласовали митинг, объяснив отказ эпидемической обстановкой и действием запрета на проведение публичных мероприятий. Организаторов предупредили об ответственности в случае нарушения запрета, сказали в департаменте.

Либертарианцы, по данным властей, планировали провести публичное мероприятие в форме митинга с количеством участников до 5 тыс. человек с 14:00 до 16:00. Среди мест проведения указаны в том числе проспект Академика Сахарова, Лубянская, Театральная, Пушкинская, Маяковская, Трубная площади.

Как сообщили РБК в пресс-службе департамента, в проведении митинга по этой же причине отказано также КПРФ, которые планировали акцию «за социализм и против политических репрессий».

Коммунисты планировали провести демонстрацию и митинг с 11:00 до 15:00 23 февраля. Количество участников заявлено до 5 тыс. человек. Предполагалось, что участники соберутся на Страстном бульваре, после чего колонна направится к площади Революции, где должен был состояться митинг, говорится в сообщении властей.

Либертарианцы подали заявку на митинг в Москве в поддержку Навального
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Партия, комментируя отказ, сообщила, что «соответствующие аргументы не выдерживают абсолютно никакой критики». «Во-первых, на протяжении последних недель в столичном регионе зафиксировано снижение количества лиц, заразившихся коронавирусом. Соответственно, обстановка в данный момент не столь острая, какой была несколько месяцев назад», — указали в КПРФ.

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Во-вторых, запрет на проведение массовых мероприятий «отнюдь не послужили преградой для организации публичных мероприятий, не носящих протестного характера», отметили там.

8 февраля Либертарианская партия сообщила, что подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга в поддержку Навального и других политзаключенных 23 февраля численностью до 5 тыс. человек.

До этого либертарианцы уже пытались провести на проспекте Сахарова 100-тысячный митинг в поддержку оппозиционера и против политических репрессий 31 января. Однако им было отказано из-за ограничений в связи с COVID-19.

Либертарианская партия КПРФ митинг Алексей Навальный новости
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