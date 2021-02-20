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В Томске загорелась крыша театра

Фото: ГУ МЧС по Томской области
Фото: ГУ МЧС по Томской области

В центре Томска загорелась кровля Театра юного зрителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«В 11:01 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на пер. Нахановича», — сообщили в МЧС.

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По предварительным данным, пострадавших нет, из здания эвакуировали 25 человек. С чердака здания идет дым, горит кровля, уточнили спасатели. На месте происшествия работают около 70 человек и 19 единиц техники.

В связи с пожаром ближайшие спектакли в ТЮЗе были отменены. Такая информация опубликована на официальной странице театра во «ВКонтакте».

«Друзья, все вы смотрите новости и, вероятно, уже знаете, что у нас произошел пожар. Пока можем сообщить одно — ближайшие спектакли отменяются», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России сообщили о пожаре в гостинице в Сочи. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание произошло в номере на седьмом этаже. Постояльцев гостиницы эвакуировали. В настоящее время пожар ликвидирован.

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