В Томске загорелась крыша театра

Фото: ГУ МЧС по Томской области

В центре Томска загорелась кровля Театра юного зрителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

«В 11:01 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в Театре юного зрителя на пер. Нахановича», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет, из здания эвакуировали 25 человек. С чердака здания идет дым, горит кровля, уточнили спасатели. На месте происшествия работают около 70 человек и 19 единиц техники.

В связи с пожаром ближайшие спектакли в ТЮЗе были отменены. Такая информация опубликована на официальной странице театра во «ВКонтакте».