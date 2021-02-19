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В Москве завели дело о крупном мошенничестве в муниципалитете Щукино

Здание муниципалитета района Щукино
Здание муниципалитета района Щукино (Фото: shykino / Facebook)

Против сотрудников муниципалитета района Щукино возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

В муниципалитет пришла с проверкой прокуратура соседнего Хорошевского района. Она изучила соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«Установлено, что должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов муниципального образования <...> разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств», — отмечается в сообщении.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Злоумышленники мошенничали с муниципальными контрактами, привлекая подконтрольных им лиц. «Бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб на сумму более 6 млн. руб.», — уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин связал происходящее с решением главы муниципалитета Щукино Андрея Гребенника баллотироваться в Госдуму. «Неделю назад глава муниципалитета Щукино Андрей Гребенник объявил, что пойдет на выборы в Госдуму. Сегодня к нему в муниципалитет пришли с обыском. Это все, что надо знать о выборах в нашей стране», — написал Ящин в Twitter.

Гребенник сообщил РБК, что следствие проводит обыски в муниципальной администрации, есть первый задержанный. «Да, идут обыски в некоторых кабинетах. Намекают, что собираются вскрывать мой. Руководитель администрации задержан, находится в СК города. Работают они. Причина непонятна, изымают документы в кабинетах, которые обыскивают», — указал он.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября. Оптимальным результатом для «Единой России» первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко назвал получение не менее 45% голосов.

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