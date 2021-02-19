В Москве завели дело о крупном мошенничестве в муниципалитете Щукино

Здание муниципалитета района Щукино (Фото: shykino / Facebook)

Против сотрудников муниципалитета района Щукино возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится на сайте столичной прокуратуры.

В муниципалитет пришла с проверкой прокуратура соседнего Хорошевского района. Она изучила соблюдение бюджетного законодательства и законодательства о закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«Установлено, что должностные лица из числа сотрудников муниципалитета и Совета депутатов муниципального образования <...> разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств», — отмечается в сообщении.

Злоумышленники мошенничали с муниципальными контрактами, привлекая подконтрольных им лиц. «Бюджету муниципального образования причинен материальный ущерб на сумму более 6 млн. руб.», — уточняется в сообщении.