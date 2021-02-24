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Общество ,  
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Началась первая в 2021 году трехдневная рабочая неделя

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России началась трехдневная рабочая неделя, которая продлится с 24 по 26 февраля. Она началась после праздников в честь Дня защитника Отечества, которые продлились с 21 по 23 февраля.

Предыдущая рабочая неделя была шестидневной: рабочий день 22 февраля (понедельник) перенесли на субботу, 20 февраля.

Ранее Роструд сообщал, что у россиян в 2021 году будет две трехдневных рабочих недели и пять четырехдневных.

Роструд показал календарь выходных в 2021 году
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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

В марте четырехдневная неделя будет связана с тем, что праздничный выходной день 8 марта выпадает на понедельник. В мае жителей России ждут сразу две сокращенные рабочие недели подряд — с 4 по 7 мая и с 11-го по 14-е.

День России в этом году выпадает на субботу, из-за чего выходной перенесли на понедельник, 14 июня.

Вторая трехдневная рабочая неделя будет с 1 по 3 ноября.

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Пятница, 31 декабря, также объявлена выходным днем, поэтому в последнюю неделю года россияне будут работать всего четыре дня.

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