В Керченском проливе моряков эвакуируют с судна после отравления

Спасательный морской буксир «Меркурий» (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

Шесть моряков судна «Април» в Керченском проливе пострадали из-за отравления, один из них скончался, сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

Для помощи пострадавшим направлен спасательный морской буксир «Меркурий». «Спасатели снимают людей, чтобы отправить на берег. Оба судна находятся в море. Это якорная стоянка», — объяснил представитель агентства.

По его словам, судно под панамским флагом принадлежит турецкому судовладельцу.

Согласно данным Mraine Traffic, судно «Април» — сухогруз вместимостью 1 247 т. Его длина составляет 75 м, ширина —10,7 м. Судно направляется в турецкий порт Самсун.