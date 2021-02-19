Жителя Красноярска задержали после обстрела машины спикера горсовета

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В Красноярске задержали мужчину, который, как подозревает полиция, бросил зажженную петарду в служебную машину спикера горсовета Красноярска Наталии Фирюлиной. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло 19 февраля в центре города, у здания красноярской администрации. Фирюлина была в этот момент внутри машины на заднем сидении, она рассказала, что собиралась выйти, когда услышала грохот.

«Машина в этот момент остановилась, и выстрелили, и никуда никто не попал, все хорошо у нас», — сказала она. По ее словам, в машину, скорее всего, кинули «маленькую гильзу», ракетницу.

По данным NGS24.RU, злоумышленник поджидал машину спикера у административного здания