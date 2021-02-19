Третьяковка уволила сотрудника после проверки Минкультуры

Здание Третьяковской галереи (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Минкультуры России выявило нарушения во время внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Третьяковской галереи, в результате одного сотрудника уволили. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галерее были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения — директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, к трем должностным лицам применили дисциплинарные взыскания. При этом не уточняется, какие нарушения были допущены.

Также в Минкультуры сообщили, что ведомство подготовит изменения в положение Третьяковской галереи, регламентирующее закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Максимальную стоимость закупки, осуществляемую неконкурентным способом у единственного поставщика подрядчика или исполнителя, ограничат суммой в 50 млн руб.