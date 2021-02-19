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Пандемия коронавируса ,  
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МИД объяснил приглашения дипломатам вакцинироваться от COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Практика приглашения дипломатов вакцинироваться распространена во многих странах, и Россия не является исключением. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах <...> МИД России не является исключением», — заявила она. Приглашения разослали всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в России.

Как отметила Захарова, это объясняется тем, что успешная борьба с эпидемией требует как можно большего охвата людей, находящихся в стране.

Говоря о вакцинации российских дипломатов за рубежом, она заявила, что работа над этим ведется. «Она строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки», — сказала Захарова. При этом принимаются во внимание возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины.

МИД предложил всем иностранным дипломатам в России привиться от COVID-19
Общество
Фото:Артем Житенев / ТАСС

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на работников нескольких посольств сообщил, что МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса.

По информации издания, дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государств СНГ, где разрешено использование российской вакцины «Спутник V», выразили желание привиться. В то же время в посольстве США сообщили, что посол Джон Салливан не будет делать прививку российским препаратом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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