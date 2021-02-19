МИД объяснил приглашения дипломатам вакцинироваться от COVID-19

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Практика приглашения дипломатов вакцинироваться распространена во многих странах, и Россия не является исключением. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах <...> МИД России не является исключением», — заявила она. Приглашения разослали всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в России.

Как отметила Захарова, это объясняется тем, что успешная борьба с эпидемией требует как можно большего охвата людей, находящихся в стране.

Говоря о вакцинации российских дипломатов за рубежом, она заявила, что работа над этим ведется. «Она строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки», — сказала Захарова. При этом принимаются во внимание возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины.