В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство

В Санкт-Петербурге задержали бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик», за нападение на полицейского, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 19 сентября днем полицейским Красногвардейского района поступило сообщение о драке на проспекте Косыгина. За участие в потасовке был задержан житель Петербурга Вадим Вадимович Бойко 1975 года рождения и доставлен в 13-й отдел полиции для составления протокола.

По данным издания, задержанным оказался бывший сотрудник МВД, участвовавший в разгоне митингующих у Гостиного двора в Петербурге в 2010 году и прозванный «жемчужным прапорщиком» (он носил браслет из жемчуга).

В отделе полиции Бойко ударил в лицо сотрудника, который его опрашивал в связи с дракой, рассказали сослуживцы пострадавшего. Врачи диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. «Жемчужного прапорщика» посадили в камеру за хулиганство.