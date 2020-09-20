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В Петербурге задержали «жемчужного прапорщика» за хулиганство

В Санкт-Петербурге задержали бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко, известного как «жемчужный прапорщик», за нападение на полицейского, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 19 сентября днем полицейским Красногвардейского района поступило сообщение о драке на проспекте Косыгина. За участие в потасовке был задержан житель Петербурга Вадим Вадимович Бойко 1975 года рождения и доставлен в 13-й отдел полиции для составления протокола.

По данным издания, задержанным оказался бывший сотрудник МВД, участвовавший в разгоне митингующих у Гостиного двора в Петербурге в 2010 году и прозванный «жемчужным прапорщиком» (он носил браслет из жемчуга).

В отделе полиции Бойко ударил в лицо сотрудника, который его опрашивал в связи с дракой, рассказали сослуживцы пострадавшего. Врачи диагностировали у полицейского черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти. «Жемчужного прапорщика» посадили в камеру за хулиганство.

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В ноябре 2014 года Бойко получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за хулиганство. Весной 2013-го он открыл стрельбу в чебуречной в Петербурге, после того как обнаружил, что у него пропали часы.

Ранее экс-сотрудник МВД был приговорен к условному сроку за превышение полномочий во время разгона митинга у Гостиного двора в Петербурге летом 2010 года.

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Тогда в интернете появилось видео, на котором один из сотрудников МВД, носящий на руке браслет из жемчуга, обзывал митингующих «хорьками» и ударил одного из них дубинкой по голове.

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