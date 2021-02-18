Мэр Тольятти подал в отставку после критики со стороны властей

Сергей Анташев (Фото: tgl.ru)

Мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после критики со стороны жителей города и региональных властей. Об этом сообщается на сайте правительства Самарской области.

«В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы областного правительства, нарекания в адрес руководства Тольятти возникли из-за некачественного дорожного строительства и недостатков обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. Также в городе возникали экологические проблемы, в том числе при рекультивации территорий закрытых предприятий. А в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот, говорится в сообщении.

Сергей Анташев родился в 1959 в Мордовии. Он был депутатом Думы городского округа Тольятти в 2005–2012 годах, потом занимал должность заместителя мэра по городскому хозяйству. Также в 2015–2016 годах он занимал должность советника генерального директора и генерального директора ОАО «ТЕВИС», которое обслуживает городские теплосети, был принят в самарский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» на должность советника директора, а затем назначен директором филиала. Главой Тольятти Анташев стал в апреле 2017 года.