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Кремль назвал Украину недружественным государством и «проектом» Запада

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Россия признает Украину как государство, однако считает, что после Евромайдана она превратилась в проект Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«С того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих западных стран», — указал он.

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Фото:J.Koehler / imago-images / Global Look Press

Ранее о том, что современная Украина — «геополитический проект» Запада, говорил президент России Владимир Путин. По его словам, «заплатить» за него пытаются противники строительства газопровода «Северный поток-2».

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Фото:ИТАР-ТАСС

События, позднее получившие название Евромайдан, начались в ноябре 2013 года, после того как экс-президент Украины Виктор Янукович отложил подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Власти Украины пояснили, что это сделано для укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ, в ответ оппозиция вышла с митингом на площадь Независимости в Киеве (укр. «майдан Незалежностi»), протесты затянулись на несколько месяцев и привели к политическому кризису в стране и смене власти.

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