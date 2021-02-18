Кремль назвал Украину недружественным государством и «проектом» Запада

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Россия признает Украину как государство, однако считает, что после Евромайдана она превратилась в проект Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«С того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, Украина превратилась в проект этих западных стран», — указал он.

Ранее о том, что современная Украина — «геополитический проект» Запада, говорил президент России Владимир Путин. По его словам, «заплатить» за него пытаются противники строительства газопровода «Северный поток-2».