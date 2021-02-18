В нескольких районах Хабаровского края из-за непогоды ввели режим ЧС

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Правительство Хабаровского края ввело в регионе режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Соответствующее распоряжение опубликовано (.pdf) на сайте правительства.

Режим ЧС будет действовать на территории Ванинского, Комсомольского, Нанайского и Советско-Гаванского муниципальных районов края. Для них установлен региональный уровень реагирования. Администрациям этих районов рекомендовано определить границы зон ЧС.

В понедельник вечером, 15 февраля, на Хабаровский край обрушился сильный снежный циклон со стороны Приморья. На следующее утро он накрыл почти весь регион. Циклон сопровождался интенсивными осадками и метелью. Из-за снега начались перебои с электроснабжением, было ограничено движение пассажирских автобусов на ряде региональных трасс, закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

К семи утра 17 февраля власти сообщали, что без света в регионе оставались 3 180 домов в 13 поселениях, где проживает в общей сложности 12,7 тыс. человек. По словам регионального министра ЖКХ и и.о. руководителя комиссии по ЧС Дария Тюрина, больше всего ущерба было нанесено Советско-Гаванскому и Ванинскому районам: там с 13 зданий была сорвана кровля. Восемь из них — здания социальной сферы, пять — многоквартирные дома. 18 февраля глава региона Михаил Дегтярев вылетел в город Советская Гавань, где провел заседание комиссии по ЧС.