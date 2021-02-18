В нескольких районах Хабаровского края из-за непогоды ввели режим ЧС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 73,77 (+0,48) Инвестиции, 17 фев, 12:59
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 89,08 (+0,14) Инвестиции, 17 фев, 12:59
The Motley Fool предсказал 10-кратный рост курса биткоина Крипто, 11:32 Собянин объявил о начале испытаний назальной формы «Спутника V» Общество, 11:30 В России за сутки выявили более 13 тыс. случаев COVID-19 Общество, 11:25 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 февраля Общество, 11:24 «Магнит» сменит название своей сети крупнейших магазинов Бизнес, 11:23 Год за два: футурологи отчитались о первых успехах долгосрочного прогноза Футурология, 11:20  Ужасный Zoom и рабочий стол вместо обеденного: как вернуться в офис РБК и СберМаркет, 11:12 На каких страхах строят свои бренды Harley-Davidson, Mercedes и Converse Pro, 11:11 СМИ узнали о планах Telegram разместить облигации на $1 млрд Технологии и медиа, 11:11 Skoda раскрыла дизайн нового компактного кроссовера Авто, 11:09 Владелец «Билайна» отказался от выплаты дивидендов за 2020 год Инвестиции, 11:01 Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов отбыл 15 суток ареста Общество, 10:51 В нескольких районах Хабаровского края из-за непогоды ввели режим ЧС Общество, 10:49 Ретейлеры предупредили о росте цен на непродовольственные товары Бизнес, 10:48
Общество ,  
0 

В нескольких районах Хабаровского края из-за непогоды ввели режим ЧС

Фото: khabkrai / VK
Фото: khabkrai / VK

Правительство Хабаровского края ввело в регионе режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. Соответствующее распоряжение опубликовано (.pdf) на сайте правительства.

Режим ЧС будет действовать на территории Ванинского, Комсомольского, Нанайского и Советско-Гаванского муниципальных районов края. Для них установлен региональный уровень реагирования. Администрациям этих районов рекомендовано определить границы зон ЧС.

На Сахалине из-за снежного циклона ограничили движение машин и поездов
Общество
Фото:Сергей Красноухов / РИА Новости

В понедельник вечером, 15 февраля, на Хабаровский край обрушился сильный снежный циклон со стороны Приморья. На следующее утро он накрыл почти весь регион. Циклон сопровождался интенсивными осадками и метелью. Из-за снега начались перебои с электроснабжением, было ограничено движение пассажирских автобусов на ряде региональных трасс, закрыта паромная переправа Ванино-Холмск.

К семи утра 17 февраля власти сообщали, что без света в регионе оставались 3 180 домов в 13 поселениях, где проживает в общей сложности 12,7 тыс. человек. По словам регионального министра ЖКХ и и.о. руководителя комиссии по ЧС Дария Тюрина, больше всего ущерба было нанесено Советско-Гаванскому и Ванинскому районам: там с 13 зданий была сорвана кровля. Восемь из них — здания социальной сферы, пять — многоквартирные дома. 18 февраля глава региона Михаил Дегтярев вылетел в город Советская Гавань, где провел заседание комиссии по ЧС.

Как сообщается на сайте правительства, в пострадавших районах сейчас работает 28 бригад электриков, 22 единицы техники. К утру 18 февраля число обесточенных домов достигло 2 850. Кроме того, властям предстоит провести ремонт 45 строений.

Согласно данным Гидрометцентра, сейчас в Хабаровске облачно с прояснениями. Температура воздуха — минус 8, скорость ветра — 1 м/с. В Советской Гавани скорость ветра достигает 6 м/с.

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать «А есть подороже?»: почему бренды отказываются от скидок — Bloomberg Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Люди в яме: почему компании в России недовольны каждым вторым сотрудником

Хабаровский край циклон ЧС снег
Материалы по теме
Страховщики оценили последствия аномального снегопада в Москве
Финансы
На Сахалине заваленную снегом скорую выкопали экскаватором. Видео
Общество
ФАС проверит повышение цен на заправках в двух районах Хабаровского края
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter