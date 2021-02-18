В Новосибирске арестовали зарезавшего одногруппника студента

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал Дениса Миллера, обвиняемого в убийстве. Об этом говорится на сайте суда.

«Избрана мера пересечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — уточняется в сообщении. Постановление не вступило в законную силу.

Как уточняет VN.Ru, Миллер — 22-летний студент Новосибирского государственного техуниверситета (НГТУ), который обвиняется в убийстве одногруппника.

По версии следствия, подозреваемый поссорился со своим 26-летним одногруппником из-за девушки. Во время конфликта юноша достал кухонный нож и зарезал сокурсника на глазах очевидцев в сквере их университета. Пострадавший умер на месте. Инцидент произошел 16 февраля, прибывшая на место убийства полиция задержала студента. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).