В Общественной палате предложили ввести новый праздничный день

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В Общественной палате предложили ввести в России День здорового образа жизни. С такой инициативой выступил член палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, он направил соответствующее письмо главе Минздрава России Михаилу Мурашко, передает RT.

«В целях дальнейшей популяризации ЗОЖ прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России», — уточняется в документе.

По мнению Хамзаева, в этот день россиянам следует заниматься физической культурой и спортом. Общественник указал, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о задаче формирования здорового образа жизни у граждан. Как отметил Хамзаев, ЗОЖ стал одним из основных составных элементов национальной идеи в современной России.

Осенью 2019 гоlf Росстат впервые озвучил число ведущих здоровый образ жизни россиян, их совокупная доля по всей стране составила 12%. Наиболее высокий процент таких людей в 2019 году зафиксировали в Ингушетии — 48,8%.