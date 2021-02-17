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На фасаде Останкинской башни показали портрет солиста k-pop группы BTS

Фото: _lisaaaaa_ji_ / Instagram
Фото: _lisaaaaa_ji_ / Instagram

Акцию c показом портрета солиста южнокорейской k-pop группы BTS Чона Хосока на Останкинской башне приурочили к его дню рождения. Известный среди поклонников под именем J-Hope исполнитель родился 18 февраля 1994 года.

Изображение музыканта начали транслировать на медиафасаде башни в 18:00 мск, а подсветка на сутки окрасилась в фиолетовый цвет (это цвет сообщества фанатов группы).

Судя по фото в фан-сообществе группы, собралось по меньшей мере несколько десятков поклонников коллектива. Позже в Telegram-канале акции появилось сообщение от администратора: «Все сняли, народ разогнали, если хотите смотреть, не стойте в толпе, я предупреждала, но с полицией разобралась».

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Фото:flickr.com

Ранее в пресс-службе телебашни сообщали, что подобные проекты в поддержку артистов всемирно известной группы были только в азиатских странах, Европе, Америке, ОAЭ, Саудовской Аравии.

Изображение на Останкинской башне планируют транслировать сутки, то есть до 18:00 мск 18 февраля. Как отмечали фанаты, по 1,5 минуты каждые пять минут.

Кроме Москвы подобные акции запланированы в других городах. Так, в Петербурге поздравление планируют показывать в течение суток на большом экране на площади Восстания. В Казани ролик будет транслироваться на экране «Казань Арены» 18 февраля с семи утра до десяти вечера. Кроме того, похожая акция запланирована и в Белоруссии. 15-секундный ролик будут показывать до полуночи в Минске на фасаде бизнес-центра «Футурис» на проспекте Независимости.

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Фото:Big Hit Entertainment/AMA2020/Getty Images

В конце 2020 года американский журнал Time признал k-pop-группу BTS артистами года. Издание отметило, что коллектив в минувшем году достиг пика своей карьеры. Группа выпускала новые релизы, занимала первые места в чарте Billboard и давала онлайн-концерты. В июне 2020-го группа собрала у экранов 765 тыс. зрителей. Их концерт Bang Bang Con: The Live стал крупнейшим онлайн-выступлением в мире.

В России группа также пользуется популярностью. Как отмечали представители стримингового сервиса Spotify, среди групп южнокорейский коллектив стал самым прослушиваемым у российских пользователей сервиса. Они смогли обойти российский хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, а также легенду российского панк-рока «Король и Шут» (группа прекратила существование после смерти лидера Михаила Горшенева в 2013 году). Кроме того, в пятерку рейтинга Spotify вошли другой южнокорейский коллектив Blackpink, а также хип-хоп-дуэт из США $uicideBoy$.

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