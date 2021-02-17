На фасаде Останкинской башни показали портрет солиста k-pop группы BTS

Фото: _lisaaaaa_ji_ / Instagram

Акцию c показом портрета солиста южнокорейской k-pop группы BTS Чона Хосока на Останкинской башне приурочили к его дню рождения. Известный среди поклонников под именем J-Hope исполнитель родился 18 февраля 1994 года.

Изображение музыканта начали транслировать на медиафасаде башни в 18:00 мск, а подсветка на сутки окрасилась в фиолетовый цвет (это цвет сообщества фанатов группы).

Судя по фото в фан-сообществе группы, собралось по меньшей мере несколько десятков поклонников коллектива. Позже в Telegram-канале акции появилось сообщение от администратора: «Все сняли, народ разогнали, если хотите смотреть, не стойте в толпе, я предупреждала, но с полицией разобралась».

Ранее в пресс-службе телебашни сообщали, что подобные проекты в поддержку артистов всемирно известной группы были только в азиатских странах, Европе, Америке, ОAЭ, Саудовской Аравии.