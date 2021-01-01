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Итоги 2020 ,  
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Журнал Time назвал корейскую группу BTS артистами года

K-pop-группа BTS
K-pop-группа BTS (Фото: Kristin Callahan / Global Look Press)

Американский журнал Time признал корейский бой-бэнд BTS артистами года. Как отмечает издание, в 2020 году K-pop-группа достигла пика своей карьеры, побив все рекорды в музыке и бизнесе.

BTS — южнокорейский бой-бэнд, основанный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. На английском языке название группы расшифровывается как Beyond The Scene. Группа работает в жанрах K-pop, хип-хоп, R&B, EDM.

В год коронавирусного локдауна BTS выпускал новые релизы, занимал первые места в чарте Billboard и давал онлайн-концерты. В июне 2020-го группа собрала у экранов 765 тыс. зрителей. Их концерт Bang Bang Con: The Live стал крупнейшим онлайн-выступлением в мире.

Первые строчки Billboard и продюсер-миллиардер: группа BTS в цифрах
Стиль
Фото:Big Hit Entertainment/AMA2020/Getty Images

Армия поклонников BTS оценивается почти в 50 млн человек. В 2019 году только на гастролях бой-бэнд заработал $170 млн. По этому показателю корейских артистов опередила лишь Metallica.

На YouTube видео группы набрали более 13 млрд просмотров, а клип на песню Dynamite за сутки посмотрели 101 млн раз (рекорд на видеохостинге).

В середине октября их музыкальный лейбл Big Hit Entertainment сенсационно успешно разместился на корейской фондовой бирже. В ходе IPO компания привлекла $840 млн, что сделало ее первичное размещение самым крупным в Корее за последние три года, а продюсера группы — миллиардером.

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Журнал Time назвал Леброна Джеймса спортсменом года
Спорт
Фото:Global Look Press

Также в четверг журнал Time назвал имя спортсмена года, им стал баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Издание обратило внимание не только на спортивные достижения, но и на активную политическую позицию четырехкратного чемпиона НБА, который в ходе президентской кампании в США поддерживал Джо Байдена.

А в 22:00 по времени Восточного побережья США (6:00 мск пятницы) Time назовет человека года. На это звание претендуют Дональд Трамп, Джо Байден, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с боровшимися с COVID-19 медицинскими работниками, а также «Движение за расовую справедливость».

В 2019 году Time назвал человеком года шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

музыка рекорды BTS Time
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