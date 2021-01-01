Журнал Time назвал корейскую группу BTS артистами года

K-pop-группа BTS (Фото: Kristin Callahan / Global Look Press)

Американский журнал Time признал корейский бой-бэнд BTS артистами года. Как отмечает издание, в 2020 году K-pop-группа достигла пика своей карьеры, побив все рекорды в музыке и бизнесе.

BTS — южнокорейский бой-бэнд, основанный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из семи участников: RM (лидер группы), Чина, Сюги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Джонгука. На английском языке название группы расшифровывается как Beyond The Scene. Группа работает в жанрах K-pop, хип-хоп, R&B, EDM.

В год коронавирусного локдауна BTS выпускал новые релизы, занимал первые места в чарте Billboard и давал онлайн-концерты. В июне 2020-го группа собрала у экранов 765 тыс. зрителей. Их концерт Bang Bang Con: The Live стал крупнейшим онлайн-выступлением в мире.



Армия поклонников BTS оценивается почти в 50 млн человек. В 2019 году только на гастролях бой-бэнд заработал $170 млн. По этому показателю корейских артистов опередила лишь Metallica.

На YouTube видео группы набрали более 13 млрд просмотров, а клип на песню Dynamite за сутки посмотрели 101 млн раз (рекорд на видеохостинге).