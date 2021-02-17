Роскомнадзор потребовал от Clubhouse разблокировать аккаунт Соловьева

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Роскомнадзор обратился к компании, которая владеет социальной сетью Clubhouse, с требованием восстановить доступ к аккаунту телеведущего Владимира Соловьева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес компании-владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему», — сообщили в пресс-службе.

В обращении ведомство указывает, что действия администрации социальной сети нарушают права граждан на доступ к информации, а также ее свободное распространение.

Ранее Соловьев сообщил, что его аккаунт в Clubhouse временно заблокировали. Телеведущий утверждает, что никаких нарушений не допустил.