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Роскомнадзор потребовал от Clubhouse разблокировать аккаунт Соловьева

Фото: Mark Schiefelbein / AP
Фото: Mark Schiefelbein / AP

Роскомнадзор обратился к компании, которая владеет социальной сетью Clubhouse, с требованием восстановить доступ к аккаунту телеведущего Владимира Соловьева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес компании-владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему», — сообщили в пресс-службе.

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В обращении ведомство указывает, что действия администрации социальной сети нарушают права граждан на доступ к информации, а также ее свободное распространение.

Ранее Соловьев сообщил, что его аккаунт в Clubhouse временно заблокировали. Телеведущий утверждает, что никаких нарушений не допустил.

Если Clubhouse не разблокирует аккаунт Соловьева, то может стать первой соцсетью, попавшей под действие закона, который предусматривает штрафы, а также блокировку за «дискриминацию» российских СМИ и ограничение доступа россиян к информации. 17 февраля этот закон одобрил Совет Федерации, он вступит в силу после того, как его подпишет президент.

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