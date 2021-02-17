Михаил Боярский (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Артиста Михаила Боярского выписали из больницы. Об этом сообщил в Instagram его сын, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Михаил Сергеевич едет домой. Выписан из больницы. Чувствует себя прекрасно, уже завтра он будет играть на сцене Театра Ленсовета в вечернем спектакле», — рассказал сын артиста.

Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге 16 февраля. Его жена Лариса Луппиан рассказала, что у артиста ухудшилось самочувствие. По словам Луппиан, это не заболевание коронавирусной инфекцией: от нее актер привился в январе.

Боярскому 71 год. Он снимался в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других, а также известен исполнением песен «Зеленоглазое такси» и «Все пройдет». Артист был награжден орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».