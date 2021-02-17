В Европе объявили о наборе астронавтов с ограниченными возможностями

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Европейское космическое агентство (ЕКА) будет принимать заявки от людей с ограниченными возможностями при отборе астронавтов в 2021 году. Об этом говорится на сайте агентства.

Соответствующая программа будет называться «Парастронавт». Для оценки того, сможет ли отобранный кандидат участвовать в миссии на Международную космическую станцию, агентство будет консультироваться с международными и частными партнерами. Так или иначе отобранные кандидаты попадут в резерв ЕКА.

На сайте проекта указывается, что отбору подлежат те астронавты, которые «психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицируются как астронавты, но имеют физический недостаток».

Для отбора ЕКА воспользовалось разработанной Международным паралимпийским комитетом таблицей, где приведена классификация разных видов и степени медицинских нарушений. Агентство проанализировало критерии паралимпийского комитета и сформулировало три категории: красную — когда степень и вид инвалидности несовместимы с выполнением задания в ходе космического полета, зеленую — когда есть совместимость с поставленной задачей, а также желтую, когда для совместимости необходимо провести работу по адаптации.