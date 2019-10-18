Женщины впервые вышли в открытый космос без мужчин

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос без мужчин. По информации NASA, им предстоит заменить вышедший из строя внешний блок аккумулятора МКС.

Космическое агентство подчеркивает, что Кук и Меир «открывают новые горизонты», так как во все предыдущие выходы в открытый космос женщин сопровождали астронавты-мужчины.

Выход состоялся около 11:38 по Гринвичу (14:38 мск). За пределами станции астронавтам предстоит провести около шести часов. Контроллер питания аккумулятора, который им предстоит заменить, вышел из строя в прошлые выходные.