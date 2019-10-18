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Женщины впервые вышли в открытый космос без мужчин

Астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос без мужчин. По информации NASA, им предстоит заменить вышедший из строя внешний блок аккумулятора МКС.

Космическое агентство подчеркивает, что Кук и Меир «открывают новые горизонты», так как во все предыдущие выходы в открытый космос женщин сопровождали астронавты-мужчины.

Выход состоялся около 11:38 по Гринвичу (14:38 мск). За пределами станции астронавтам предстоит провести около шести часов. Контроллер питания аккумулятора, который им предстоит заменить, вышел из строя в прошлые выходные.

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До Кук и Меир женщины выходили в открытый космос 14 раз. Первой среди женщин в открытый космос вышла Светлана Савицкая. В 1984 году она выходила в безвоздушное пространство с орбитальной станции «Салют-7».

11 октября в возрасте 85 лет умер космонавт Алексей Леонов, который был первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Это произошло в 1965 году во время полета на корабле «Восход-2».

NASA выразило соболезнования в связи со смертью Леонова, подчеркнув, что его отвага сделала возможными сегодняшние работы по обслуживанию орбитальных станций. 

Теги: НАСА, МКС, Космос, выход, женщины
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