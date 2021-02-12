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Зампреда ЦИК Булаева выдвинули кандидатом в новый состав Центризбиркома

Совет Федерации утвердил пятерых кандидатов в новый состав ЦИК. Об этом РБК сообщил источник в комитете по регламенту Совфеда, а также собеседник в аппарате верхней палаты.

Кандидатами стали зампреда Центризбиркома Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина.

Утверждение кандидатур произойдет 17 февраля на пленарном заседании Совфеда.

РБК направил запрос в Совет Федерации.

В марте истекает пятилетний срок полномочий текущего состава ЦИК. В декабре прошлого года близкие к Центризбиркому источники РБК сообщали, что новый состав может обновиться более, чем наполовину. Среди тех, кто, возможно, уйдет со своих постов, называли секретаря Майю Гришину, Александра Клюкина, Сиябшаха Шапиева и бывшего президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева.

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При этом собеседник РБК говорил, что сохранить свои посты должны Евгений Колюшин из КПРФ и Николай Левичев из «Справедливой России».

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При этом источники РБК указывали, что вместо Сергея Сироткина из ЛДПР могут назначить депутата Госдумы Александра Курдюмова от той же фракции.

Источники РБК указывали также, что покинуть комиссию может 75-летний Валерий Крюков, которого выдвинула «Единая Россия». В ЦИК могут войти два других члена этой партии — Валерий Гальченко и Антон Лопатин.

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» предусматривает, что из 15 членов ЦИК пять назначает Госдума, еще пять — Совфед, а оставшихся — глава государства.

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