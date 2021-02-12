Зампреда ЦИК Булаева выдвинули кандидатом в новый состав Центризбиркома
Совет Федерации утвердил пятерых кандидатов в новый состав ЦИК. Об этом РБК сообщил источник в комитете по регламенту Совфеда, а также собеседник в аппарате верхней палаты.
Кандидатами стали зампреда Центризбиркома Николай Булаев, действующие члены комиссии Борис Эбзеев и Евгений Шевченко, председатель избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина и глава городского округа Красногорск (Московская область) Эльмира Хаймурзина.
Утверждение кандидатур произойдет 17 февраля на пленарном заседании Совфеда.
РБК направил запрос в Совет Федерации.
В марте истекает пятилетний срок полномочий текущего состава ЦИК. В декабре прошлого года близкие к Центризбиркому источники РБК сообщали, что новый состав может обновиться более, чем наполовину. Среди тех, кто, возможно, уйдет со своих постов, называли секретаря Майю Гришину, Александра Клюкина, Сиябшаха Шапиева и бывшего президента Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева.