Зампреда ЦИК Булаева выдвинули кандидатом в новый состав Центризбиркома

При этом собеседник РБК говорил, что сохранить свои посты должны Евгений Колюшин из КПРФ и Николай Левичев из «Справедливой России».

При этом источники РБК указывали, что вместо Сергея Сироткина из ЛДПР могут назначить депутата Госдумы Александра Курдюмова от той же фракции.

Источники РБК указывали также, что покинуть комиссию может 75-летний Валерий Крюков, которого выдвинула «Единая Россия». В ЦИК могут войти два других члена этой партии — Валерий Гальченко и Антон Лопатин.

Закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» предусматривает, что из 15 членов ЦИК пять назначает Госдума, еще пять — Совфед, а оставшихся — глава государства.