Минстрой объяснил планы по ограничению плотности застройки в Москве

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Предложения ограничить плотность застройки и высоту строящихся в Москве зданий, которые есть в проекте Минстроя по развитию стройотрасли и ЖКХ России до 2035 года, не являются окончательными. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«Данный документ в настоящее время находится в статусе разработки. <...> Вошедшие в проект предложения требуют детальной проработки», — заявили в Минстрое, добавив, что сейчас этот документ «активно обсуждается экспертным сообществом».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на эту стратегию развития сообщила, что в проект вошли предложения, которые помогут ограничить «неконтролируемый рост плотности застройки и численности населения» в столице.

Власти планируют добиться этого за счет принятия ряда нормативных документов, среди которых и те, которые ограничат допустимую высоту строящихся зданий. Помимо этого, в стратегии говорится о необходимости развивать высокоскоростные магистрали и автодорожную сеть, а также о том, что нужно создавать за пределами города современные рабочие места.