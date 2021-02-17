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Общество ,  
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Минстрой объяснил планы по ограничению плотности застройки в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Предложения ограничить плотность застройки и высоту строящихся в Москве зданий, которые есть в проекте Минстроя по развитию стройотрасли и ЖКХ России до 2035 года, не являются окончательными. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«Данный документ в настоящее время находится в статусе разработки. <...> Вошедшие в проект предложения требуют детальной проработки», — заявили в Минстрое, добавив, что сейчас этот документ «активно обсуждается экспертным сообществом».

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Фото:Антон Ваганов / ТАСС

Ранее газета «Известия» со ссылкой на эту стратегию развития сообщила, что в проект вошли предложения, которые помогут ограничить «неконтролируемый рост плотности застройки и численности населения» в столице.

Власти планируют добиться этого за счет принятия ряда нормативных документов, среди которых и те, которые ограничат допустимую высоту строящихся зданий. Помимо этого, в стратегии говорится о необходимости развивать высокоскоростные магистрали и автодорожную сеть, а также о том, что нужно создавать за пределами города современные рабочие места.

В 2012 году в столице запретили возводить дома выше 75 м (это примерно 25 этажей), однако, как указывают управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая, сейчас в столице 15% сдающихся объектов выше 100 м.

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По словам совладельца девелоперской «Группы Родина» Владимира Щекина, сейчас около половины всех площади сдающихся новостроек приходится на дома от 25 этажей, а ограничения на высоту новостроек сохраняются только в историческом центре.

Решения относительно плотности и высоты застройки по каждому новому проекту принимаются в «ручном режиме» на заседаниях градостроительно-земельной комиссии (ГЗК), пояснил газете управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

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