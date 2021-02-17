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Сын Боярского назвал сроки его выписки из петербургской больницы

Михаил Боярский
Михаил Боярский (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Актер Михаил Боярский, накануне госпитализированный в Петербурге, уже сегодня выйдет домой. Об этом сообщил РБК сын артиста Сергей Боярский.

«По всей видимости, сегодня будет уже дома. Еще вчера чувствовал себя хорошо, температуры не было, говорил с нами вечером. И уже готов был уйти домой, но врачи для перестраховки оставили его переночевать в больнице, чтобы понаблюдать», — сказал он.

Боярского госпитализировали в Петербурге
Общество
Михаил Боярский

Боярский отметил, что у его отца нет коронавируса, но отказался раскрывать информацию, с чем была связана госпитализация.

Боярского привезли в больницу №122 в Санкт-Петербурге 16 февраля. Его жена Лариса Луппиан рассказала, что у артиста ухудшилось самочувствие. Она также уточнила, что это не заболевание коронавирусной инфекцией, от которой актер привился в январе.

Боярскому 71 год. Он снимался в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Собака на сене», «Тарас Бульба» и других, а также известен исполнением песен «Зеленоглазое такси» и «Все пройдет». Награжден орденом Почета «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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