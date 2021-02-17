Сын Боярского назвал сроки его выписки из петербургской больницы

Михаил Боярский (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Актер Михаил Боярский, накануне госпитализированный в Петербурге, уже сегодня выйдет домой. Об этом сообщил РБК сын артиста Сергей Боярский.

«По всей видимости, сегодня будет уже дома. Еще вчера чувствовал себя хорошо, температуры не было, говорил с нами вечером. И уже готов был уйти домой, но врачи для перестраховки оставили его переночевать в больнице, чтобы понаблюдать», — сказал он.

Боярский отметил, что у его отца нет коронавируса, но отказался раскрывать информацию, с чем была связана госпитализация.

Боярского привезли в больницу №122 в Санкт-Петербурге 16 февраля. Его жена Лариса Луппиан рассказала, что у артиста ухудшилось самочувствие. Она также уточнила, что это не заболевание коронавирусной инфекцией, от которой актер привился в январе.