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Alden Global объявил о покупке издателя Chicago Tribune и Baltimore Sun

Вид на офис издания «Chicago Tribune»
Вид на офис издания «Chicago Tribune» (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Американский хедж-фонд Alden Global выкупит американское издательство Tribune Publishing. О сделке, одобренной советом директоров издательства, говорится в сообщении Tribune Publishing.

Tribune Publishing владеет изданиями Chicago Tribune, Baltimore Sun, The Hartford Courant, The Orlando Sentinel, New York Daily News и другими. Если сделку одобрят регулирующие органы США и другие акционеры, Alden Global станет одним из крупнейших владельцев газет в США.

Переговоры совета директоров Tribune Publishing и руководства фонда Alden Global, который уже является крупнейшим акционером издательства и владеет 31,6% акций компании, длились несколько недель. В итоге хедж-фонд согласовал покупку оставшихся 68% акций издательства по цене $17,25 за бумагу. Общая сумма, которую Alden Global заплатит за акции, — $431 млн.

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Теперь сделку должны одобрить две трети акционеров Tribune Publishing, не связанных с Alden Global, и регулирующие органы США. Ключевыми для сделки являются решения двух акционеров: калифорнийского миллиардера и владельца Los Angeles Times Патрика Синьсяна, которому принадлежит около 24% акций Tribune Publishing, и еще одного крупного инвестора Мэйсона Слейна, которому принадлежит около 8% компании, отмечает Chicago Tribune.

Закрыть сделку хедж-фонд планирует к концу второго квартала 2021 года, после этого издательство станет частной компанией, ее акции не будут торговаться на бирже.

На новостях о переговорах с Alden Global стоимость акций Tribune Publishing росла, однако о сделке было объявлено после закрытия торгов на американской бирже 16 февраля. Торги закрылись при цене акции $15,97 доллара за акцию, в результате чего рыночная капитализация Tribune Publishing достигла $583,4 млн.

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Хедж-фонд Alden Global уже владеет издательством MediaNews Group, которое управляет такими американскими газетами, как Denver Post, San Jose Mercury News.

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