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Общество ,  
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Начальника СИЗО в Иркутской области уволили из-за избиений заключенных

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Иркутской области комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уволила начальника СИЗО-1, где ранее был избит осужденный. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также временно отстранили от должности заместителя уволенного главы изолятора и начальник оперативного отдела учреждения.

Кроме того, временно отстранили сотрудника другого учреждения системы ФСИН региона — замначальника исправительной колонии №6.

На время следственных действий на места уволенных или отстраненных сотрудников изолятора и исправительной колонии назначили временно исполняющих их обязанности.

Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж
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Ранее в декабре Следственный комитет завел два уголовных дела из-за нарушений в СИЗО-1 — дело по статье о халатности из-за причинения «тяжкого вреда здоровью осужденного» и дело из-за «противоправных действий против осужденного» в том же изоляторе. Позднее следователи завели уголовное дело в отношении оперуполномоченного СИЗО, его задержали.

Все эти меры были приняты по результатам проверки, организованной в учреждениях ФСИН Иркутской области в связи «с большим количеством вопросов вокруг событий в исправительной колонии №15», поясняла ранее ФСИН.

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Заключенные этой колонии взбунтовались в апреле прошлого года, из-за беспорядков в учреждении даже начался пожар. Причиной бунта правозащитники назвали избиение одного из заключенных сотрудниками колонии, во ФСИН в то же время утверждали, что бунт начался после того, как заключенный отказался от личного досмотра, начал толкать охранников и призывать осужденных к противоправным действиям.

В январе этого года ФСИН направила в Иркутскую область сотрудников Службы по соблюдению прав человека для проведения проверки региональных учреждений. В ведомстве указали, что решение было принято после жалоб родственников осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Комиссия помогает расследовать дела, касающиеся нарушений в учреждениях ФСИН.

Также ранее в Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел из-за нарушений в ИК-15, ИК-6, СИЗО-1 и СИЗО-6. Речь идет о случаях побоев и пыток.

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