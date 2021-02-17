Начальника СИЗО в Иркутской области уволили из-за избиений заключенных

Ранее в декабре Следственный комитет завел два уголовных дела из-за нарушений в СИЗО-1 — дело по статье о халатности из-за причинения «тяжкого вреда здоровью осужденного» и дело из-за «противоправных действий против осужденного» в том же изоляторе. Позднее следователи завели уголовное дело в отношении оперуполномоченного СИЗО, его задержали.

Все эти меры были приняты по результатам проверки, организованной в учреждениях ФСИН Иркутской области в связи «с большим количеством вопросов вокруг событий в исправительной колонии №15», поясняла ранее ФСИН.

Заключенные этой колонии взбунтовались в апреле прошлого года, из-за беспорядков в учреждении даже начался пожар. Причиной бунта правозащитники назвали избиение одного из заключенных сотрудниками колонии, во ФСИН в то же время утверждали, что бунт начался после того, как заключенный отказался от личного досмотра, начал толкать охранников и призывать осужденных к противоправным действиям.

В январе этого года ФСИН направила в Иркутскую область сотрудников Службы по соблюдению прав человека для проведения проверки региональных учреждений. В ведомстве указали, что решение было принято после жалоб родственников осужденных, обвиняемых и подозреваемых. Комиссия помогает расследовать дела, касающиеся нарушений в учреждениях ФСИН.

Также ранее в Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел из-за нарушений в ИК-15, ИК-6, СИЗО-1 и СИЗО-6. Речь идет о случаях побоев и пыток.