У актеров сериала «Игра престолов» родился первенец

Роуз Лесли и Кит Харингтон (Фото: Evan Agostini / Invision / AP)

У актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», и его супруги Роуз Лесли, сыгравшей в сериале «одичалую» Игритт, которая по сюжету влюблена в Сноу, родился первенец.

Об этом пишет The Daily Mail cо ссылкой на представителя пары. У актеров родился мальчик.

Харингтон и Лесли поженились летом 2018 года в Шотландии. На свадьбе присутствовали их коллеги по сериалу — Питер Динклэйдж (сыграл Тириона Ланнистера), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Софи Тернер (Санса Старк) и Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен).

«Игра престолов» по одноименной серии книг Джорджа Мартина выходила с 2011 по 2019 год, всего выпустили восемь сезонов.