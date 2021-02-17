Общество , 17 фев, 11:15
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У актеров сериала «Игра престолов» родился первенец
Роуз Лесли и Кит Харингтон
У актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», и его супруги Роуз Лесли, сыгравшей в сериале «одичалую» Игритт, которая по сюжету влюблена в Сноу, родился первенец.
Об этом пишет The Daily Mail cо ссылкой на представителя пары. У актеров родился мальчик.
Харингтон и Лесли поженились летом 2018 года в Шотландии. На свадьбе присутствовали их коллеги по сериалу — Питер Динклэйдж (сыграл Тириона Ланнистера), Мэйси Уильямс (Арья Старк), Софи Тернер (Санса Старк) и Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен).
«Игра престолов» по одноименной серии книг Джорджа Мартина выходила с 2011 по 2019 год, всего выпустили восемь сезонов.