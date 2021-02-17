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В Екатеринбурге мужчина на улице отрезал себе ухо

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге мужчина отрезал себе ухо возле супермаркета «Лента» на улице Машиностроителей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает Ura.ru.

«Мужчина был в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он состоит на учете. Врачи прибыли на место и госпитализировали его», — уточнил он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

О случившимся в полицию и скорую сообщили очевидцы. Горелых отметил, что случай не связан с криминалом, им занимаются врачи, а не МВД.

Весной 2020 года на севере Москвы во время конфликта в магазине человеку откусили часть уха. По данным полиции, в ссоре участвовали два посетителя и охранник. Источники «РИА Новости» и агентства «Москва» заявили, что пострадал один из посетителей, источник ТАСС сообщил, что это был охранник.

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