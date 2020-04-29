В магазине в Москве покупателю откусили часть уха

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На севере Москвы в ходе конфликта в магазине с участием двух посетителей и охранника один из покупателей получил травмы. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила РБК.

Конфликт произошел около 16:55 по мск. «Один из посетителей причинил телесные повреждения второму посетителю, после чего скрылся», — уточняется в сообщении. Пострадавшего отвезли в больницу, полиция разыскивает ранившего его мужчину и устанавливает обстоятельства произошедшего.

«РИА Новости» со ссылкой на полицию уточняет, что конфликт произошел по адресу улица Лихоборские Бугры, 6. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что пострадавшему откусили часть уха. Как отметил собеседник агентства, один из покупателей устроил конфликт с охранником, в ссору вмешался другой посетитель, из-за чего сам и пострадал. Источник агентства «Москва» также сообщил, что на покупателя напал другой посетитель в ходе конфликта и «откусил ему ухо».

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что инцидент произошел в «Пятерочке», а повреждение уха получил не посетитель, а охранник магазина, с которым покупатели вступили в конфликт.