В Иркутской области пять человек погибли в ДТП с лесовозом

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В Братском районе Иркутской области произошло ДТП с участием легковой машины, лесовоза и рейсового автобуса. Об этом говорится на сайте регионального главка МЧС. Пять человек погибли.

На сайте управления МВД по области уточняется, что при ДТП погибли четыре человека. «В результате случившегося водители легкового автомобиля и автобуса погибли на месте. Также скончались двое пассажиров иномарки», — отмечается в сообщении.

«РИА Новости» со ссылкой на региональное МВД передает, что число погибших выросло до пяти, одного обнаружили при разборе легкового автомобиля на месте аварии. Три человека, находившиеся в автобусе, госпитализированы.

Легковушка влетела в грузовик «КамАЗ», перевозивший древесину. После этого в легковой автомобиль врезался рейсовый автобус.