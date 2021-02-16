Россия ответила на призыв эстонского парламента ввести новые санкции

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Призыв эстонских парламентариев ввести новые санкции в отношении России добавляет «немало негатива» в достаточно напряженные отношения между Москвой и Таллином. Так пресс-служба посольства России в Эстонии ответила на заявление властей прибалтийской республики. Соответствующее сообщение дипломатов опубликовано на официальном сайте посольства.

«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились», — говорится в заявлении.

Дипломаты также добавили, что формирование нового правительства в Эстонии могло бы стать поводом для восстановления контактов между странами, однако новое правительство сразу же заявило об отсутствии оснований для диалога.

15 февраля эстонский парламент выпустил заявление в защиту гражданских свобод в России. В нем депутаты отметили, что российские власти игнорируют международные обязательства по обеспечению свобод и прав своих граждан. В частности, парламентарии осудили применение правоохранительными органами насилия в отношении митингующих. Кроме того, в Эстонии отметили растущую агрессию во внешней политике России.