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Политика ,  
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Минкультуры Украины добавило в черный список Михаила Турецкого

Михаил Турецкий
Михаил Турецкий (Фото: из личного архива)

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще троих участников хора Турецкого, в том числе его руководителя, в список лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности. Такие данные представлены в списке ведомства от 16 февраля.

В список внесли основателя и руководителя коллектива, народного артиста России Михаила Турецкого, а также участников хора Игоря Зверева и Евгения Тулинова.

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Турецкий в разговоре с РБК выразил сожаление в связи с запретом на деятельность коллектива на территории Украины.

«Крайне жаль и обидно за то, что сейчас происходит. Совершенно необъяснимая история. В Украине у нас много друзей и поклонников. Это большая аудитория. Они нас очень ждут, пишут постоянно в социальных сетях. Раньше мы часто гастролировали по Украине. К этой стране и ее народу у меня всегда было очень доброе отношение. И остается таким, несмотря на нынешние непонятные законы и решения», — сказал Турецкий.

Артист обещал, что коллектив продолжит виртуально дарить свое творчество украинской аудитории, а также «будет ждать лучших времен».

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Ранее в упомянутый список включили пятерых членов хора Турецкого — это Павел Бердников, Алексей Александров, Константин Кабанов, Михаил Кузнецов и Олег Бляхорчук.

Всего по состоянию на 16 февраля список включает в себя 176 человек.

Кандидатов в список могут предложить Совет национальной безопасности и обороны, Служба национальной безопасности Украины (СБУ) и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Юридической основой для соответствующего решения служат закон о кинематографии и положение о Министерстве культуры, утвержденное кабинетом министров страны, а также обращение СБУ.

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