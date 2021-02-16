Минкультуры Украины добавило в черный список Михаила Турецкого

Михаил Турецкий (Фото: из личного архива)

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще троих участников хора Турецкого, в том числе его руководителя, в список лиц, которые составляют угрозу национальной безопасности. Такие данные представлены в списке ведомства от 16 февраля.

В список внесли основателя и руководителя коллектива, народного артиста России Михаила Турецкого, а также участников хора Игоря Зверева и Евгения Тулинова.

Турецкий в разговоре с РБК выразил сожаление в связи с запретом на деятельность коллектива на территории Украины.

«Крайне жаль и обидно за то, что сейчас происходит. Совершенно необъяснимая история. В Украине у нас много друзей и поклонников. Это большая аудитория. Они нас очень ждут, пишут постоянно в социальных сетях. Раньше мы часто гастролировали по Украине. К этой стране и ее народу у меня всегда было очень доброе отношение. И остается таким, несмотря на нынешние непонятные законы и решения», — сказал Турецкий.