Минкульт Украины внес в черный список артистов «Хора Турецкого»

Александр Ткаченко (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко включил еще семь российских певцов и актеров в список лиц, которые составляют «угрозу национальной безопасности». Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.

В упомянутый список попали пять членов мужской группы «Хор Турецкого» — Павел Бердников, Алексей Александров, Контантин Кабанов, Михаил Кузнецов и Олег Бляхорчук. Кроме того, в список внесли актеров Евгению Лапову и Романа Курцина. В 2017 году они исполнили главные роли в фильме «Крым» режиссера Алексея Пиманова о событиях, предшествующих референдуму в Крыму в 2014 году.

РБК обратился за комментарием к актерам и солистам хора.

Всего, по состоянию на 11 февраля, список включает в себя 171 человека. В список ранее были включены актер Леонид Ярмольник, режиссеры Карен Шахназаров и Федор Бондарчук, певцы Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина.