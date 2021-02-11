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Минкульт Украины внес в черный список артистов «Хора Турецкого»

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко включил еще семь российских певцов и актеров в список лиц, которые составляют «угрозу национальной безопасности». Соответствующие указы и обновленный список опубликованы на сайте министерства.

В упомянутый список попали пять членов мужской группы «Хор Турецкого» — Павел Бердников, Алексей Александров, Контантин Кабанов, Михаил Кузнецов и Олег Бляхорчук. Кроме того, в список внесли актеров Евгению Лапову и Романа Курцина. В 2017 году они исполнили главные роли в фильме «Крым» режиссера Алексея Пиманова о событиях, предшествующих референдуму в Крыму в 2014 году.

РБК обратился за комментарием к актерам и солистам хора.

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Всего, по состоянию на 11 февраля, список включает в себя 171 человека. В список  ранее были включены актер Леонид Ярмольник, режиссеры Карен Шахназаров и Федор Бондарчук,  певцы Николай Расторгуев, Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон,  Надежда Бабкина.

Кандидатов в список могут предложить Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба национальной безопасности Украины (СБУ) и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.  Юридической основой для соответствующего решения служат закон о кинематографии и положение о министерстве культуры, утвержденное кабинетом министров страны, а также обращения СБУ.

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