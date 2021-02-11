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Самыми нежеланными подарками на 14 февраля назвали котят и енотов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В тройку самых желанных подарков на День святого Валентина вошли путешествие, романтический ужин, приглашение в кино, театр или на выставку, выяснили сервис электронных книг «ЛитРес» и приложение для знакомств Mamba в ходе совместного опроса.

Наибольшее количество симпатий вызвало предложение подарить на День влюбленных неожиданную поездку или путешествие: этот вариант выбрали 24,6% участников. На втором месте оказался романтический ужин в ресторане (23,1%), на третьем — совместный культурный досуг (кино, театр или выставка). Цветы положительно оценили 20,3% респондентов, украшения 14,8%, еще 12,9% предпочли товары для взрослых, а 12,5% хотели бы получить от своей второй половинки смартфоны и гаджеты.

Книгами и сертификатами в книжные магазины удовлетворились бы 12,3% респондентов, абонемент в спортзал порадовал бы 11,6% участников опроса, предметы для творчества и хобби сочли бы хорошим подарком 9,8% опрошенных. «Самым непопулярным подарком из предложенного списка ответов стало домашнее животное, поэтому котенка или енота дарить на 14 февраля точно не стоит», — говорится в исследовании.

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Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В целом, несмотря на неофициальный статус этого праздника, День влюбленных положительно воспринимают более 70% опрошенных, хотя 29,1% из них отметили, что могли бы обойтись без этого праздника. Подарки в этот день любят дарить и получать более 56% участников опроса, противоположное мнение высказали около 23% респондентов.

Всего в исследовании приняли участие более 2 000 человек, респондентам были предложены как варианты ответов, так и возможность добавить свои. Географические и демографические характеристики аудитории в исследовании не обозначены.

Ранее портал SuperJob в ходе опроса выяснил, что порадовать подарком жену или мужа в День святого Валентина планируют 17% россиян. Большинство —56% респондентов — не собираются покупать подарки на 14 февраля. Еще 7% россиян в этот день будут радовать себя, коллег, начальство и даже своих бывших.

В среднем мужчины заявили, что готовы потратить на подарки женам около 2600 руб., женщины собираются порадовать мужей в среднем на 1700 руб. Неженатые мужчины намереваются выложить на подарок для своих возлюбленных чуть больше — около 3 тыс. руб. Незамужние женщины планируют потратить около 2 тыс. руб.

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