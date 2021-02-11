Самыми нежеланными подарками на 14 февраля назвали котят и енотов

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В тройку самых желанных подарков на День святого Валентина вошли путешествие, романтический ужин, приглашение в кино, театр или на выставку, выяснили сервис электронных книг «ЛитРес» и приложение для знакомств Mamba в ходе совместного опроса.

Наибольшее количество симпатий вызвало предложение подарить на День влюбленных неожиданную поездку или путешествие: этот вариант выбрали 24,6% участников. На втором месте оказался романтический ужин в ресторане (23,1%), на третьем — совместный культурный досуг (кино, театр или выставка). Цветы положительно оценили 20,3% респондентов, украшения 14,8%, еще 12,9% предпочли товары для взрослых, а 12,5% хотели бы получить от своей второй половинки смартфоны и гаджеты.

Книгами и сертификатами в книжные магазины удовлетворились бы 12,3% респондентов, абонемент в спортзал порадовал бы 11,6% участников опроса, предметы для творчества и хобби сочли бы хорошим подарком 9,8% опрошенных. «Самым непопулярным подарком из предложенного списка ответов стало домашнее животное, поэтому котенка или енота дарить на 14 февраля точно не стоит», — говорится в исследовании.

В целом, несмотря на неофициальный статус этого праздника, День влюбленных положительно воспринимают более 70% опрошенных, хотя 29,1% из них отметили, что могли бы обойтись без этого праздника. Подарки в этот день любят дарить и получать более 56% участников опроса, противоположное мнение высказали около 23% респондентов.