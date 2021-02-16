Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова

Лариса Кичанова (Фото: Василий Смирнов / Global Look Press)

Театральная актриса Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Малого академического театра.

Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. После школы она работала в Куйбышевском драматическом театре им. Горького. В 1972 году окончила ГИТИС, после чего ее приняли в Государственный академический Малый театр.

За свою карьеру она сыграла 45 ролей, в том числе княжну Мстиславскую из пьесы Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович», Капочку из «Женитьбы Бальзаминова» и Устинью Наумовну из «Свои люди — сочтемся!» Александра Островского, Наталью Дмитриевну из пьесы «Дядюшкин сон» Федора Достоевского и др.

Кроме того, Кичанова играла в спектаклях для детей: барыню из «Каменного цветка» Павла Бажова, атаманшу из «Снежной королевы» Евгения Шварца, Повариху и Бабариху из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина и т.д.