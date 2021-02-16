Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 73,29 (-0,02) Инвестиции, 14:09
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 88,94 (-0,03) Инвестиции, 14:09
Превентивная медицина: как часто обследоваться и сохранять здоровье Партнерский материал, 15:10 Черчесов поставил вторую прививку от коронавируса Спорт, 15:08 Песков рассказал о выборе синонимов к имени Навального Политика, 15:05 Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова Общество, 15:03 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности иноагентов Общество, 14:58 Меган Маркл и Принц Гарри дадут интервью Опре Уинфри Стиль, 14:54 «Яндекс» увеличил выручку в 2020 году вопреки негативным прогнозам Бизнес, 14:47 В Минсельхозе заявили о сохранении стабильных цен на мясо Общество, 14:45 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 14:41 В Кремле назвали сроки возобновления работы Путина в очном формате Политика, 14:40 Роспотребнадзор назвал условия возвращения иностранцев на учебу в Россию Общество, 14:34 Мишустин выделил МЧС 6 млрд руб. на закупку спецтехники Общество, 14:29 Риелторы назвали минимальную стоимость аренды жилья в Москве Недвижимость, 14:22 Генсек НАТО заявил о готовности к конфронтации и сотрудничеству с Россией Политика, 14:18
Общество ,  
0 

Умерла актриса Малого театра Лариса Кичанова

Лариса Кичанова
Лариса Кичанова (Фото: Василий Смирнов / Global Look Press)

Театральная актриса Лариса Кичанова умерла на 72-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Малого академического театра.

Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. После школы она работала в Куйбышевском драматическом театре им. Горького. В 1972 году окончила ГИТИС, после чего ее приняли в Государственный академический Малый театр.

Столичные музеи и театры приготовились к году без ковидных ограничений
Технологии и медиа
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

За свою карьеру она сыграла 45 ролей, в том числе княжну Мстиславскую из пьесы Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович», Капочку из «Женитьбы Бальзаминова» и Устинью Наумовну из «Свои люди — сочтемся!» Александра Островского, Наталью Дмитриевну из пьесы «Дядюшкин сон» Федора Достоевского и др.

Кроме того, Кичанова играла в спектаклях для детей: барыню из «Каменного цветка» Павла Бажова, атаманшу из «Снежной королевы» Евгения Шварца, Повариху и Бабариху из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина и т.д.

Кроме того, она исполнила роль туристки в фильме «А зори здесь тихие», княжну Тугоуховскую в «Горе от ума» и Галю в фильме «Берег».

Малый театр актриса смерть кино
Материалы по теме
Минкультуры разрешило петербургским театрам заполнить залы на 75%
Общество
Вырыпаев заявил об увольнении из «Okko театра» из-за отношений с властью
Технологии и медиа
Как пандемия отразилась на доходах музеев и театров Москвы. Инфографика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter