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Общество ,  
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Из-за снега в Краснодаре аэропорт второй день подряд ограничил полеты

Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости Фото:Екатерина Барабаш / VK Фото:krr_aero / Twitter Фото:Екатерина Барабаш / VK Фото:krr_aero / Twitter Фото:krr_aero / Twitter Фото:fedotovaje / Instagram Фото:krr_aero / Twitter Фото:krr_aero / Twitter
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Международный аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты до 14:30 мск. Об этом РБК сообщил руководитель по связям с общественностью аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин.

«Аэропорт продлил ограничения до 14:30 из-за сильного снегопада. Однако в течение часа мы выпустим несколько рейсов: в Брянск (авиакомпания «Азимут»), в Архангельск («Руслайн»), в Белоярский («Газпромавиа»), в Новый Уренгой («Ямал»)», — сказал Коренюгин.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет десяти самолетов: в Москву, Брянск, Ярославль, Сургут, Санкт-Петербург и Новосибирск. Два рейса — в Москву и Петербург — отменены.

Издание «Юга.ру» сообщает, что 16 февраля три самолета, прибывавшие в аэропорт Краснодара, ушли на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах. Речь идет о рейсах из Москвы, Уфы и Новосибирска.

Проблемы с вылетом в аэропорту Краснодара начались 15 февраля. Из-за непогоды были задержаны вылеты 11 рейсов. Три самолета отправили на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону и в Минеральных Водах.

Согласно данным Гидрометцентра на 16 февраля, в Краснодаре идет снег. Температура воздуха — пять градусов ниже нуля. Скорость ветра — 6 м/c.

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