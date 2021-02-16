Из-за снега в Краснодаре аэропорт второй день подряд ограничил полеты

Международный аэропорт Краснодара ввел ограничения на полеты до 14:30 мск. Об этом РБК сообщил руководитель по связям с общественностью аэропорта Краснодар Виталий Коренюгин.

«Аэропорт продлил ограничения до 14:30 из-за сильного снегопада. Однако в течение часа мы выпустим несколько рейсов: в Брянск (авиакомпания «Азимут»), в Архангельск («Руслайн»), в Белоярский («Газпромавиа»), в Новый Уренгой («Ямал»)», — сказал Коренюгин.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет десяти самолетов: в Москву, Брянск, Ярославль, Сургут, Санкт-Петербург и Новосибирск. Два рейса — в Москву и Петербург — отменены.

Издание «Юга.ру» сообщает, что 16 февраля три самолета, прибывавшие в аэропорт Краснодара, ушли на запасные аэродромы в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах. Речь идет о рейсах из Москвы, Уфы и Новосибирска.