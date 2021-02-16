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Пандемия коронавируса ,  
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Духовное управление мусульман Татарстана разрешило прививаться от COVID

Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС
Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Независимо от состава прививки вакцинация против коронавируса в условиях эпидемии является дозволенной для исповедующих ислам. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

«ДУМ РТ сообщает о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ДУМ сообщили, что управление изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации населения, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями.

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Заключение о допустимости вакцинации для мусульман было выведено на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное».

Ранее Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов для проверки на халяльность. Сообщалось, что в случае обнаружения запрещенных исламом компонентов соберется совет улемов (знатоков ислама), который примет решение о том, можно ли верующим делать прививку.

Позже Центр им. Н.Ф. Гамалеи сообщил, что компонентов человеческого происхождения в «Спутнике V» нет. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов подтвердил, что «Спутник V» не содержит ничего запрещенного для исповедующих ислам: в препарате нет свиного желатина и человеческих компонентов.

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