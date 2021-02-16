Духовное управление мусульман Татарстана разрешило прививаться от COVID

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Независимо от состава прививки вакцинация против коронавируса в условиях эпидемии является дозволенной для исповедующих ислам. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).

«ДУМ РТ сообщает о допустимости использования современных достижений в области вакцинации с целью защиты населения, в том числе мусульман, от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ДУМ сообщили, что управление изучило шариатскую сторону вопроса вакцинации населения, а также всероссийский опыт борьбы с вирусами и инфекционными заболеваниями.

Заключение о допустимости вакцинации для мусульман было выведено на основании принципов и правил шариата, одним из которых является: «Обстоятельства крайней необходимости дозволяют запретное».